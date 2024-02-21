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Українські десантники знищили Starlink, виявлений на позиціях росіян (відео)

Україна, Середа 21 лютого 2024 08:29
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Українські десантники знищили Starlink, виявлений на позиціях росіян (відео) Фото: десантники знищили Starlink, виявлений на позиціях росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські десантники знищили термінал супутникового зв'язку Starlink. Він був виявлений у окупантів на одній із ділянок фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДШВ ЗСУ.

"Крадений або придбаний контрабандним шляхом модем помітили оператори розвідувальних БПЛА 71-ї єгерської бригади", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають військові, FPV-дрони "не стерпіли неподобства і твердо стали на сторожі міжнародного права та ділової репутації поважної компанії".

"Коротше, нема у окупантів Starlink. Принаймні, в зоні досяжності бійців нашої бригади", - констатували десантники.

Поява Starlink у окупантів РФ на фронті

Про те, що Росія використовує на фронті в Україні супутникові пристрої Starlink компанії SpaceX спочатку стало відомо зі ЗМІ. Пізніше в ГУР підтвердили цей факт, опублікувавши перехоплення розмови окупантів, в якій підтверджується використання Starlink. Пізніше розвідники з'ясували й те, що окупанти закуповують Starlink в арабських країнах, а вартість одного терміналу становить 200 тисяч рублів.

До цього власник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що пристрої Росії не продавалися. Наразі ЗСУ працюють над нейтралізацією загрози з боку Starlink на фронті.

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