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Украинские десантники уничтожили Starlink, обнаруженный на позициях россиян (видео)

Украина, Среда 21 февраля 2024 08:29
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Украинские десантники уничтожили Starlink, обнаруженный на позициях россиян (видео) Фото: десантники уничтожили Starlink, обнаруженный на позициях россиян (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские десантники уничтожили терминал спутниковой связи Starlink. Он был обнаружен у оккупантов на одном из участков фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДШВ ВСУ.

"Краденный или приобретенный контрабандным путем модем заметили операторы разведывательных БПЛА 71-й егерской бригады", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, FPV-дроны "не стерпели безобразия и твердо встали на страже международного права и деловой репутации уважаемой компании".

"Короче, нет у оккупантов Starlink. По крайней мере, в зоне досягаемости бойцов нашей бригады", - констатировали десантники.

Появление Starlink у оккупантов РФ на фронте

О том, что Россия использует на фронте в Украине спутниковые устройства Starlink компании SpaceX первоначально стало известно из СМИ. Позже в ГУР подтвердили этот факт, опубликовав перехват разговора оккупантов, в котором подтверждается использование Starlink. Позже разведчики выяснили и то, что оккупанты закупают Starlink в арабских странах, а стоимость одного терминала составляет 200 тысяч рублей.

До этого, владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что устройства России не продавались. На данный момент ВСУ работают над нейтрализацией угрозы со стороны Starlink на фронте.

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