Українські десантники знищили польовий табір окупантів в Донецькій області (відео)

Українські десантники розбили польовий табір окупантів в Донецькій області. Вони планували атакувати позиції військових ЗСУ, але їх плани було порушені розгромним штурмом наших бійців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська .

"І коли він перекинув туди додаткові сили для наступу, бригадна артилерія рознесла їхні укріплення ущент", - додали десантники.

Однак, як зазначають військові, наші БПЛА швидко виявили наміри ворога,

"Російські окупанти розбили табір в одному з районів Донецької області в надії надалі атакувати позиції 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за даними на ранок вівторка, 4 квітня, ЗСУ ліквідували за добу 530 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 175 690 військових. Крім того, ЗСУ знищили 8 танків, 6 ББМ та 15 БПЛА.

Нагадаємо, росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби ЗСУ відбили 69 атак окупантів.

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