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Українські десантники знищили підрозділ РФ, зайнявши його позиції

Фото: українські десантники знищили підрозділ РФ, зайнявши його позиції (t.me/edelweiss10tg)
Автор: Наталія Гурковська

Українські десантники знищили підрозділ окупантів та зайняли їхні бойові позиції на одному з напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська.

"Воїни 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили підрозділ окупантів та зайняли їх бойові позиції на одному з напрямків", - йдеться в повідомленні.

Як розповів один з українських десантників "Красінь", вони тільки заскочили в окопи, він вже зустрівся з окупантами "очі в очі", відстань була десь три метри.

"Ми з такою швидкістю рухались, що їх артилерія не встигала наводитись. Ми продвигаємось, вони ззаду відпрацьовують. Так ми зачистили всі окопи та зайняли позиції", - розповів він.

Як повідомлялось, ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів. Попри великі втрати у живій силі та техніці, ворог не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Крім того, у районі Бахмута протягом 1 квітня відбулося 25 бойових зіткнень. Темпи російського штурму продовжують знижуватися порівняно з двотижневою давниною.

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