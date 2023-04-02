Украинские десантники уничтожили подразделение РФ, заняв его позиции

Украинские десантники уничтожили подразделение оккупантов и заняли их боевые позиции на одном из направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска.

"Воины 71-й егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожили подразделение оккупантов и заняли их боевые позиции на одном из направлений", - говорится в сообщении. Как рассказал один из украинских десантников "Красинь", они только заскочили в окопы, он уже встретился с оккупантами "глаза в глаза", расстояние было где-то три метра. "Мы с такой скоростью двигались, что их артиллерия не успевала наводиться. Мы продвигаемся, они сзади отрабатывают. Так мы зачистили все окопы и заняли позиции", - рассказал он.