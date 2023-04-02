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Украинские десантники уничтожили подразделение РФ, заняв его позиции

Фото: украинские десантники уничтожили подразделение РФ, заняв его позиции (t.me/edelweiss10tg)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские десантники уничтожили подразделение оккупантов и заняли их боевые позиции на одном из направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска.

"Воины 71-й егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожили подразделение оккупантов и заняли их боевые позиции на одном из направлений", - говорится в сообщении.

Как рассказал один из украинских десантников "Красинь", они только заскочили в окопы, он уже встретился с оккупантами "глаза в глаза", расстояние было где-то три метра.

"Мы с такой скоростью двигались, что их артиллерия не успевала наводиться. Мы продвигаемся, они сзади отрабатывают. Так мы зачистили все окопы и заняли позиции", - рассказал он.

Как сообщалось, ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов. Несмотря на большие потери в живой силе и технике, враг не прекращает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Кроме того, в районе Бахмута в течение 1 апреля произошло 25 боевых столкновений. Темпы российского штурма продолжают снижаться по сравнению с двухнедельной давностью.

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