Українські десантники знищили підрозділ росіян і його бронетехніку (відео)

Десантники показали наслідки бойової роботи воїнів 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України, які продовжують успішно знищувати російських окупантів та їх бронетехніку на сході України.

Як повідомлялося, за даними на ранок п'ятниці, 3 лютого, ЗСУ ліквідували за добу 840 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 129 870 військових. Також ЗСУ збили літак та БПЛА.

Нагадаємо, українські артилеристи знищили рідкісну російську систему протиповітряної оборони, яка насамперед призначена для використання в арктичних умовах. Це сталося на Херсонському напрямку.