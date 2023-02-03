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Українські десантники знищили підрозділ росіян і його бронетехніку (відео)

Фото: українські десантники знищили підрозділ росіян та його бронетехніку (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські десантники знищили підрозділ окупантів та бронетехніку. Це трапилось на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська.

Десантники показали наслідки бойової роботи воїнів 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України, які продовжують успішно знищувати російських окупантів та їх бронетехніку на сході України.

Як повідомлялося, за даними на ранок п'ятниці, 3 лютого, ЗСУ ліквідували за добу 840 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 129 870 військових. Також ЗСУ збили літак та БПЛА.

Нагадаємо, українські артилеристи знищили рідкісну російську систему протиповітряної оборони, яка насамперед призначена для використання в арктичних умовах. Це сталося на Херсонському напрямку.

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