Українські десантники знищили кілька штурмових груп РФ в районі Курахового (відео)

Українські десантники знищили кілька штурмових груп РФ в районі Курахового. Вдалось ліквідувати майже 30 росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.
"Десантники провели черговий обряд "обнулєнія" для окупантів на Курахівському напрямку фронту. Вчасно виявлені нашими дронами російські штурмові групи були знищені прицільним вогнем артилерії і ударних дронів", - йдеться у повідомленні.
За даними ДШВ, у ході одного бою військові спалили дві ворожі бронемашини, ліквідували 27 окупантів, ще 12 були поранені.
"Скалічені тіла російських штурмовиків, яких вже ніхто не витягне з поля бою - найкраща ілюстрація того, що "спецоперація" Путіна іде за планом", - констатують десантники.
На фронті бої не вщухають. За добу, 6 грудня, відбулося 177 боєприпасів, найбільше окупанти атакували на двох напрямках - Покровському та Курахівському.
Як зазначають в Інституті вивчення війни, на фронті фіксується просування російських окупантів поблизу Курахового, Торецька, Покровська та Вугледара. Сили оборони України не дають ворогу наблизитися до Куп'янська.
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