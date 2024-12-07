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Украинские десантники уничтожили несколько штурмовых групп РФ в районе Курахово (видео)

Фото: украинские десантники уничтожили несколько штурмовых групп РФ в районе Курахово (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские десантники уничтожили несколько штурмовых групп РФ в районе Курахово. Удалось ликвидировать почти 30 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

"Десантники провели очередной обряд "обнуления" для оккупантов на Кураховском направлении фронта. Вовремя обнаруженные нашими дронами российские штурмовые группы были уничтожены прицельным огнем артиллерии и ударных дронов", - говорится в сообщении.

По данным ДШВ, в ходе одного боя военные сожгли две вражеские бронемашины, ликвидировали 27 оккупантов, еще 12 были ранены.

"Искалеченные тела российских штурмовиков, которых уже никто не вытащит с поля боя - лучшая иллюстрация того, что "спецоперация" Путина идет по плану", - констатируют десантники.

Ситуация на фронте в Украине

На фронте бои не утихают. За сутки, 6 декабря, произошло 177 боеприкосновений, больше всего оккупанты атаковали на двух направлениях - Покровском и Кураховском.

Как отмечают в Институте изучения войны, на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Курахово, Торецка, Покровска и Угледара. Силы обороны Украины не дают врагу приблизиться к Купянску.

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