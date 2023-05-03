Українські десантники знищили БМД та "Урал" росіян, залишивши їх без їжі та боєкомплекту

Українські десантники показали, як знищили БМД та "Урал" російських окупантів. Завдяки цьому російські військові залишилися не тільки без провіанту, але і без боєкомплекту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська.
Як розповіли артилеристи, "Урал" підвозив провізію окупантам, але росіяни лишилися і без їжі, і без вантажівки.
"Ще їхній БМД застряг в українському чорноземі, нам довелося «допомогти» йому. Потім позашляховик віз боєприпаси окупантам, але одним пострілом знищили машину разом з БК, тому горить так добре!" - повідомив Роман, артилерист 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Як повідомлялось, ЗСУ відбили 30 атак росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники тримають оборону.
Нагадаємо, за даними на ранок середи, 3 травня українські військові ліквідували за добу 520 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 191 940 військових. Крім того, ЗСУ знищили танк та 28 БПЛА.