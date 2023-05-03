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Украинские десантники уничтожили БМД и "Урал" россиян, оставив их без еды и боекомплекта

Фото: ВСУ уничтожили БМД и "Урал" россиян, оставив их без еды и боекомплекта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские десантники показали, как уничтожили БМД и "Урал" российских оккупантов. Благодаря этому русские военные остались не только без провианта, но и без боекомплекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска.

Как рассказали артиллеристы, "Урал" подвозил провизию оккупантам, но россияне остались и без еды, и без грузовика.

"Еще их БМД застрял в украинском черноземе, нам пришлось "помочь" ему. Потом внедорожник вез боеприпасы оккупантам, но одним выстрелом уничтожили машину вместе с БК, поэтому горит так хорошо!" - сообщил Роман, артиллерист 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Как сообщалось, ВСУ отразили 30 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинко, наши защитники держат оборону.

Напомним, по данным на утро среды, 3 мая, украинские военные ликвидировали за сутки 520 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 191 940 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили танк и 28 БПЛА.

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