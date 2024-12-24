Українські десантники без жодного пострілу захопили у полон 11 окупантів

Українські десантники на одному з напрямків захопили у полон 11 росіян. Вони зробили це без жодного пострілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Операцію провели бійці 77 окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади разом із суміжними підрозділами.

Зазначається, що це відбулося за один раз і без жодного пострілу, адже налякані окупанти після оточення викинули зброю та схилили голови перед українськими військовими.

"Виявилося, що серед цих "11 друзів Оушена" був громадянин Білорусі, якого відправили вдобрювати українські землі обманом. Як саме? Дивіться у нашому новому відео", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, найбільш напружена ситуація зберігається на Покровському та Курахівському напрямках. Ймовірно, російські війська можуть планувати наступ на місто Покровськ у Донецькій області.