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Украинские десантники без единого выстрела захватили в плен 11 оккупантов

Вторник 24 декабря 2024 14:00
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Украинские десантники без единого выстрела захватили в плен 11 оккупантов Иллюстративное фото: украинские десантники захватили в плен 11 россиян (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские десантники на одном из направлений захватили в плен 11 россиян. Они сделали это без единого выстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Операцию провели бойцы 77 отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады вместе со смежными подразделениями.

Отмечается, что это произошло за один раз и без единого выстрела, ведь напуганные оккупанты после окружения выбросили оружие и склонили головы перед украинскими военными.

"Оказалось, что среди этих "11 друзей Оушена" был гражданин Беларуси, которого отправили удобрять украинские земли обманом. Как именно? Смотрите в нашем новом видео", - сказано в сообщении.

Напомним, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, наиболее напряженная ситуация сохраняется на Покровском и Кураховском направлениях. Вероятно, российские войска могут планировать наступление на город Покровск в Донецкой области.

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