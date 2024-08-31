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Українські десантники затрофеїли сім російських танків у Курській області (відео)

Фото: десантники затрофеїли сім російських танків у Курській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські десантники з початку боїв у Курській області затрофеїли сім російських танків. Серед них новий російський Т-90М.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram.

Бійці 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади затрофеїли новітній Т-90М, чотири машини Т-80 БВМ та два танки Т-72.

"Я завжди мріяв затрофеїти російський танк", - сказав один з українських десантників.

Військовому разом з воїнами СБУ вдалося захопити декілька нових Т-80 БВМ на околицях міста Суджа в перші дні боїв у Курській області.

За словами офіцера-танкіста Галицької бригади, захоплені танки стануть хорошим поповненням та підсилять танковий кулак львівських десантників в майбутніх боях з росіянами.

Офіцер наголосив, що деякі затрофеїні танки мають невеликий пробіг і практично щойно зійшли з конвеєра. Інші потребують ремонту.

 

 

Бої у Курській області

З 6 серпня триває наступальна операція Сил оборони у Курській області. Як повідомляв нещодавно головком ЗСУ Олександра Сирський, Україна взяла під контроль сотню населених пунктів. Бойові дії у прикордонних районах тривають.

За останню добу українські воїни просунулися ще на 2 кілометри у Курській області, також ЗСУ поповнюють обмінний фонд.

Як пояснював раніше президент України Володимир Зеленський, Курська операція України дозволила відвести загрозу наступу росіян на Харківську, Сумську та Чернігівську області.

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