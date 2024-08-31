Українські десантники затрофеїли сім російських танків у Курській області (відео)

Бої у Курській області

З 6 серпня триває наступальна операція Сил оборони у Курській області. Як повідомляв нещодавно головком ЗСУ Олександра Сирський, Україна взяла під контроль сотню населених пунктів. Бойові дії у прикордонних районах тривають.

За останню добу українські воїни просунулися ще на 2 кілометри у Курській області, також ЗСУ поповнюють обмінний фонд.

Як пояснював раніше президент України Володимир Зеленський, Курська операція України дозволила відвести загрозу наступу росіян на Харківську, Сумську та Чернігівську області.

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