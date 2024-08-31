Украинские десантники затрофеили семь российских танков в Курской области (видео)

Бои в Курской области

С 6 августа идет наступательная операция Сил обороны в Курской области. Как сообщал недавно главком ВСУ Александр Сырский, Украина взяла под контроль сотню населенных пунктов. Боевые действия в приграничных районах продолжаются.

За последние сутки украинские воины продвинулись еще на 2 километра в Курской области, также ВСУ пополняют обменный фонд.

Как объяснял ранее президент Украины Владимир Зеленский, Курская операция позволила отвести угрозу наступления россиян на Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области.

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