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Украинские десантники затрофеили семь российских танков в Курской области (видео)

Фото: десантники затрофеили семь российских танков в Курской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские десантники с начала боев в Курской области затрофеили семь российских танков. Среди них новый российский Т-90М.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ в Telegram.

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады затрофеили новейший Т-90М, четыре машины Т-80 БВМ и два танка Т-72.

"Я всегда мечтал затрофеить российский танк", - сказал один из украинских десантников.

Военному вместе с воинами СБУ удалось захватить несколько новых Т-80 БВМ в окрестностях города Суджа в первые дни боев в Курской области.

По словам офицера-танкиста Галицкой бригады, захваченные танки станут хорошим пополнением и усилят танковый кулак львовских десантников в будущих боях с россиянами.

Офицер подчеркнул, что некоторые затрофеинные танки имеют небольшой пробег и практически только что сошли с конвейера. Остальные нуждаются в ремонте.

 

 

Бои в Курской области

С 6 августа идет наступательная операция Сил обороны в Курской области. Как сообщал недавно главком ВСУ Александр Сырский, Украина взяла под контроль сотню населенных пунктов. Боевые действия в приграничных районах продолжаются.

За последние сутки украинские воины продвинулись еще на 2 километра в Курской области, также ВСУ пополняют обменный фонд.

Как объяснял ранее президент Украины Владимир Зеленский, Курская операция позволила отвести угрозу наступления россиян на Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области.

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