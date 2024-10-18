Українські десантники взяли у полон окупанта-єгиптянина на Курахівському напрямку

Він прокоментував інформацію про те, що нібито росіяни отримали наказ підривати себе гранатами, щоб не потрапляти в український полон. Дрималовський зазначив, що воїни 79 бригади фіксували, як російські штурмовики "втрачали мотивацію" йти далі у наступ і підривали себе гранатами або вчиняли самогубство за допомогою автоматів.

Він також повідомив, що нещодавно в полону українських воїнів потрапив єгиптянин. Він приїхав до Росії здобувати вищу освіту у сфері IT-технологій, але отримавши російський паспорт, вже за місяць отримав повістку на фронт.

"Цікавий такий персонаж, знає чотири мови, поліглот. Жити буде", - сказав Дрималовський.

Ще один полонений - це типовий представник російської армії - колишній в'язень, який пішов на війну проти України за 200 тисяч рублів.