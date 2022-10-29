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Українські десантники влучно вдарили по позиції РФ на півдні, знищивши БК та живу силу

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Україна, Субота 29 жовтня 2022 11:35
Українські десантники влучно вдарили по позиції РФ на півдні, знищивши БК та живу силу Фото: українські десантники влучно вдарили по позиції РФ на півдні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Десантники знищили розрахунок 120-мм міномету, особовий склад та БК російських окупантів на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

На відео зафіксовано, як воїни-артилеристи однієї з окремих аеромобільних бригад Десантно-штурмових військ ЗС України знищили розрахунок 120-мм міномету, особовий склад та боєкомплект російських окупантів в одному з районів на півдні України.

Українські військові здійснили вогневе ураження противника з британських 105-мм гаубиць L119.

Як повідомлялося, в селі Червонопопівка Луганської області ЗСУ знищили 20 окупантів. Ще 30 російських солдатів отримали поранення.

При цьому минулої доби ЗСУ ліквідували ще близько 550 російських окупантів. Усього з початку повномасштабної війни армія РФ втратила вже 70250 своїх солдатів.

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