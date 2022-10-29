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Украинские десантники метко ударили по позиции РФ на юге, уничтожив БК и живую силу

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Украина, Суббота 29 октября 2022 11:35
Украинские десантники метко ударили по позиции РФ на юге, уничтожив БК и живую силу Фото: украинские десантники метко ударили по позиции РФ на юге (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские десантники уничтожили расчет 120-мм миномета, личный состав и БК российских оккупантов на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

На видео зафиксировано, как воины-артиллеристы одной из отдельных аэромобильных бригад Десантно-штурмовых войск ВС Украины уничтожили расчет 120-мм миномета, личный состав и боекомплект российских оккупантов в одном из районов на юге Украины.

Украинские военные совершили огненное поражение противника из британских 105-мм гаубиц L119.

Как сообщалось, в селе Червонопоповка Луганской области ВСУ уничтожили 20 оккупантов. Еще 30 российских солдат получили ранения.

При этом за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще около 550 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны армия РФ потеряла уже 70 250 своих солдат.

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