Українські десантники відбили штурм росіян на Курахівському напрямку (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook бригади.

"Окупанти вкотре вдались до суїцидного кроку - і за підтримки техніки пішли в атаку на позиції Таврійських десантників", - йдеться у повідомленні.

У бригаді зазначили, що аеророзвідники виявили колону ще далеко на підступах. Росіян одразу "привітно" зустріли українські артилеристи та оператори ударних дронів.

"Відчувши прицільність вогню наших воїнів, росіяни почали розвертати техніку і тікати з поля бою. Зухвалий штурм закінчився ганебною втечею. І загибеллю кількох втікачів", - розповіли десантники.