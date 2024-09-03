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Українські десантники відбили штурм росіян на Курахівському напрямку (відео)

Донецька область, Вівторок 03 вересня 2024 16:13
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Українські десантники відбили штурм росіян на Курахівському напрямку (відео) Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Бійці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили штурм російських загарбників на Курахівському напрямку. Окупантам довелося втікати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook бригади.

"Окупанти вкотре вдались до суїцидного кроку - і за підтримки техніки пішли в атаку на позиції Таврійських десантників", - йдеться у повідомленні.

У бригаді зазначили, що аеророзвідники виявили колону ще далеко на підступах. Росіян одразу "привітно" зустріли українські артилеристи та оператори ударних дронів.

"Відчувши прицільність вогню наших воїнів, росіяни почали розвертати техніку і тікати з поля бою. Зухвалий штурм закінчився ганебною втечею. І загибеллю кількох втікачів", - розповіли десантники.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у живій силі склали понад 618 тисяч одиниць особового складу.

Протягом минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1360 окупантів, а також знищили 10 танків, 35 бойових броньованих машин, 18 артсистем й іншу техніку ворога.

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