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Украинские десантники отразили штурм россиян на Кураховском направлении (видео)

Донецкая область, Вторник 03 сентября 2024 16:13
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Украинские десантники отразили штурм россиян на Кураховском направлении (видео) Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отразили штурм российских захватчиков на Кураховском направлении. Оккупантам пришлось бежать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook бригады.

"Оккупанты в очередной раз прибегли к суицидному шагу - и при поддержке техники пошли в атаку на позиции Таврических десантников", - говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что аэроразведчики обнаружили колонну еще далеко на подступах. Россиян сразу "приветливо" встретили украинские артиллеристы и операторы ударных дронов.

"Почувствовав прицельность огня наших воинов, россияне начали разворачивать технику и убегать с поля боя. Вызывающий штурм закончился позорным бегством. И гибелью нескольких беглецов", - рассказали десантники.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения потери России в живой силе составили более 618 тыщ единиц личного состава.

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1360 оккупантов, а также уничтожили 10 танков, 35 боевых бронированных машин, 18 артсистем и другую технику врага.

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