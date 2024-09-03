Украинские десантники отразили штурм россиян на Кураховском направлении (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook бригады.

"Оккупанты в очередной раз прибегли к суицидному шагу - и при поддержке техники пошли в атаку на позиции Таврических десантников", - говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что аэроразведчики обнаружили колонну еще далеко на подступах. Россиян сразу "приветливо" встретили украинские артиллеристы и операторы ударных дронов.

"Почувствовав прицельность огня наших воинов, россияне начали разворачивать технику и убегать с поля боя. Вызывающий штурм закончился позорным бегством. И гибелью нескольких беглецов", - рассказали десантники.