Украинские десантники отбили штурм россиян: уничтожены танк и бронемашина (видео)
Украинские военные из 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады смогли отбить российский штурм. Враг понес потери в технике и личном составе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ в Telegram.
Как отметили в ДШВ, россияне для штурма задействовали два танка и одну бронемашину с десантом. Их атаковала украинская артиллерия, также в бою участвовали противотанкисты и операторы ударных дронов.
"Наши воины уничтожили танк и бронемашину с десантом. 12 оккупантов выгорели дотла. Еще столько же получили ранения", - уточнили в ДШВ.
Единственный танк, которому удалось остаться неповрежденным, сбежал с поля боя.
Что предшествовало
Напомним, ранее бойцы 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады смогли отбить одни из крупнейших штурмов с начала полномасштабной войны.
В частности, 24 июля под Курахово россияне для попытки прорыва применили 57 единиц бронированной техники, среди которой были и танки. Украинские воины смогли нанести врагу значительные потери, в частности, были ликвидированы 40 солдат РФ.
При этом уже 30 июля россияне также бросили в наступление 57 единиц бронированной техники. Восемь танков и 12 боевых бронированных машин врага были уничтожены.
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