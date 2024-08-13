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Украинские десантники отбили штурм россиян: уничтожены танк и бронемашина (видео)

Вторник 13 августа 2024 19:20
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Украинские десантники отбили штурм россиян: уничтожены танк и бронемашина (видео) Иллюстративное фото: украинские десантники отбили штурм россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные из 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады смогли отбить российский штурм. Враг понес потери в технике и личном составе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ в Telegram.

Как отметили в ДШВ, россияне для штурма задействовали два танка и одну бронемашину с десантом. Их атаковала украинская артиллерия, также в бою участвовали противотанкисты и операторы ударных дронов.

"Наши воины уничтожили танк и бронемашину с десантом. 12 оккупантов выгорели дотла. Еще столько же получили ранения", - уточнили в ДШВ.

Единственный танк, которому удалось остаться неповрежденным, сбежал с поля боя.

Что предшествовало

Напомним, ранее бойцы 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады смогли отбить одни из крупнейших штурмов с начала полномасштабной войны.

В частности, 24 июля под Курахово россияне для попытки прорыва применили 57 единиц бронированной техники, среди которой были и танки. Украинские воины смогли нанести врагу значительные потери, в частности, были ликвидированы 40 солдат РФ.

При этом уже 30 июля россияне также бросили в наступление 57 единиц бронированной техники. Восемь танков и 12 боевых бронированных машин врага были уничтожены.

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