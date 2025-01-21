Українські десантники відбили кілька штурмів ворога у Курській області (відео)

"Російські військові не припиняють спроб вибити підрозділи Сил оборони України з території Курської області РФ. Штурмові дії на позиції українських воїнів тривають майже щодня. Ворог кидає у бій піхоту підсилену бронетехнікою", - підписано відео.

Попри це "накати" штурмових груп противника розбиваються о стійкість, мужність та військову майстерність українських десантників. Останнього разу було відбито кілька атак ворога, які закінчилися для нього важкими втратами у живій силі та бронетехніці.

Операція ЗСУ у Курській області

Минулого року українські військові змогли прорвати кордон та зайти на територію Курської області. В результаті, росіяни були змушені залучити до боїв солдатів КНДР, які зазнають величезних втрат.