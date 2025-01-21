Українські десантники відбили кілька штурмів ворога у Курській області (відео)

Українські десантники разом з суміжними підрозділами Сил оборони України зірвали кілька штурмових дій ворога у Курській області. Росіянам було завдано значних втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
"Російські військові не припиняють спроб вибити підрозділи Сил оборони України з території Курської області РФ. Штурмові дії на позиції українських воїнів тривають майже щодня. Ворог кидає у бій піхоту підсилену бронетехнікою", - підписано відео.
Попри це "накати" штурмових груп противника розбиваються о стійкість, мужність та військову майстерність українських десантників. Останнього разу було відбито кілька атак ворога, які закінчилися для нього важкими втратами у живій силі та бронетехніці.
Минулого року українські військові змогли прорвати кордон та зайти на територію Курської області. В результаті, росіяни були змушені залучити до боїв солдатів КНДР, які зазнають величезних втрат.
Зокрема Сили оборони України вперше взяли в полон двох військових Північної Кореї в Курській області. Один з них потрапив у полон 9 січня.
За словами президента України Володимира Зеленського, за час операції ЗСУ на території Курської області російська армія втратила понад 38 тисяч військових.
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