Украинские десантники отбили несколько штурмов врага в Курской области (видео)

"Российские военные не прекращают попыток выбить подразделения Сил обороны Украины с территории Курской области РФ. Штурмовые действия на позиции украинских воинов продолжаются почти ежедневно. Враг бросает в бой пехоту усиленную бронетехникой", - подписано видео.

Несмотря на это "накаты" штурмовых групп противника разбиваются о стойкость, мужество и военное мастерство украинских десантников. В последний раз было отражено несколько атак врага, которые закончились для него тяжелыми потерями в живой силе и бронетехнике.

Операция ВСУ в Курской области

В прошлом году украинские военные смогли прорвать границу и зайти на территорию Курской области. В результате, россияне были вынуждены привлечь к боям солдат КНДР, которые несут огромные потери.