Українські десантники відбили атаку ворога в Курській області (відео)

Українські десантники у взаємодії з іншими формуваннями Сил оборони вкотре продемонстрували свою майстерність, успішно відбиваючи численні атаки ворога на Курському напрямку. Зокрема, було знищено ворожу техніку та піхоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗС України.

Зазначається, що зранку відбулася спроба масованого наступу російських сил, які намагалися прорвати оборону українських захисників, використовуючи бронетехніку та особовий склад. Проте ворог зазнав нищівної поразки.

На кадрах, оприлюднених військовими, видно один із епізодів бойових дій: українські захисники ефективно знищили бронетехніку противника ще до того, як її екіпаж встиг висадити десант.

При цьому, решта техніки була спалена за допомогою протитанкових засобів, дронів та артилерії.

Російська піхота, що намагалася сховатися у посадках та укриттях, була знешкоджена в найближчих посадках та укриттях.

Ситуація на Курському напрямку

На Курському напрямку тривають інтенсивні бойові дії між Збройними Силами України та російськими військами.

Операція в Курській області триває вже декілька місяців.

ЗСУ продовжують утримувати позиції та завдавати втрат противнику, використовуючи різноманітні засоби, включаючи протитанкову зброю, дрони та артилерію.

Варто зазначити, що бойові дії в Курській області розпочалися 6 серпня 2024 року, коли українські сили перетнули російсько-український кордон поблизу міста Суджа. Вона дозволила відвернути увагу десятків тисяч окупантів від інших напрямків фронту, лінія якого розташована безпосередньо на території України.