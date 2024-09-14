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Українські десантники розбили у Курській області російський підрозділ ВДВ (відео)

Фото: десантники розбили у Курській області підрозділ ВДВ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські десантники розбили підрозділ російських десантників у Курській області. Бійці РФ зазнали втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram.

Вчора, 13 вересня, на позиції українських десантників росіяни кинули 14 одиниць військової техніки. Серед них були два танки, 11 БМД та один БТР зі складу однієї з військових частин ВДВ Росії.

Спроба ворога була провальною. Бій тривав декілька годин, українські десантники відбили атаку противника.

У результаті бойових дій - на полі бою залишились п’ять БМД, танк і БТР противника, а також кілька десятків ліквідованих росіян.

"Решта вцілілих російських "ведевешників" накивали п’ятами", - повідомили українські десантники.

 

Бої у Курській області

Нагадаємо, майже півтора місяця на території Курської області тривають бойові дії. Українські війська продовжують наступальну операцію. Україна контролює у Курській області понад сотню населених пунктів, зокрема, місто Суджа.

Нещодавно російські сили почали проводити контратаки. За даними аналітики ISW, дії росіян у Курській області приносять лише незначні успіхи, а українські підрозділи тим часом просуваються.

За словами президента України Володимира Зеленського, операція ЗСУ у Курській області йде за планом.

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