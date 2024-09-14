Українські десантники розбили у Курській області російський підрозділ ВДВ (відео)

Вчора, 13 вересня, на позиції українських десантників росіяни кинули 14 одиниць військової техніки. Серед них були два танки, 11 БМД та один БТР зі складу однієї з військових частин ВДВ Росії.

Спроба ворога була провальною. Бій тривав декілька годин, українські десантники відбили атаку противника.

У результаті бойових дій - на полі бою залишились п’ять БМД, танк і БТР противника, а також кілька десятків ліквідованих росіян.

"Решта вцілілих російських "ведевешників" накивали п’ятами", - повідомили українські десантники.