RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские десантники разбили в Курской области российское подразделение ВДВ (видео)

Фото: десантники разбили в Курской области подразделение ВДВ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские десантники разбили подразделение российских десантников в Курской области. Бойцы РФ понесли потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ в Telegram.

Вчера, 13 сентября, на позиции украинских десантников россияне бросили 14 единиц военной техники. Среди них было два танка, 11 БМД и один БТР из состава одной из воинских частей ВДВ России.

Попытка врага была провальной. Бой длился несколько часов, украинские десантники отбили атаку противника.

В результате боевых действий - на поле боя остались пять БМД, танк и БТР противника, а также несколько десятков ликвидированных россиян.

"Остальные уцелевшие российские "вэдэвешники" сбежали", - сообщили украинские десантники.

 

Бои в Курской области

Напомним, почти полтора месяца на территории Курской области продолжаются боевые действия. Украинские войска продолжают наступательную операцию. Украина контролирует в Курской области более сотни населенных пунктов, в частности, город Суджа.

Недавно российские силы начали проводить контратаки. По данным аналитики ISW, действия россиян в Курской области приносят лишь незначительные успехи, а украинские подразделения в это время продвигаются.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, операция ВСУ в Курской области идет по плану.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныКурская областьДесантно-штурмовые войскаВойна в УкраинеВойна России против Украины