Украинские десантники разбили в Курской области российское подразделение ВДВ (видео)

Украинские десантники разбили подразделение российских десантников в Курской области. Бойцы РФ понесли потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ в Telegram.
Вчера, 13 сентября, на позиции украинских десантников россияне бросили 14 единиц военной техники. Среди них было два танка, 11 БМД и один БТР из состава одной из воинских частей ВДВ России.
Попытка врага была провальной. Бой длился несколько часов, украинские десантники отбили атаку противника.
В результате боевых действий - на поле боя остались пять БМД, танк и БТР противника, а также несколько десятков ликвидированных россиян.
"Остальные уцелевшие российские "вэдэвешники" сбежали", - сообщили украинские десантники.
Напомним, почти полтора месяца на территории Курской области продолжаются боевые действия. Украинские войска продолжают наступательную операцию. Украина контролирует в Курской области более сотни населенных пунктов, в частности, город Суджа.
Недавно российские силы начали проводить контратаки. По данным аналитики ISW, действия россиян в Курской области приносят лишь незначительные успехи, а украинские подразделения в это время продвигаются.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, операция ВСУ в Курской области идет по плану.
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