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Контратака РФ у Курській області має лише незначні успіхи, тим часом ЗСУ просуваються, - ISW

П'ятниця 13 вересня 2024 06:03
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Контратака РФ у Курській області має лише незначні успіхи, тим часом ЗСУ просуваються, - ISW Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Російські війська 12 вересня продовжували контратакувати по всьому українському виступу в Курській області, але досягли лише незначних успіхів. Причина, ймовірно, в українських наступальних операціях і оборонних контратаках в цьому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 вересня, показують, що російські війська досягли незначних успіхів на захід від Вишневки (на південний захід від Коренево) і в північній частині Червоножовтневого (на південний захід від Коренево).

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили 10 населених пунктів на південь і південний захід від Коренево з початку контратак в ніч з 10 на 11 вересня, включаючи Апанасівку, Бяхово, Вишневку, Вікторівку, Внєзапноє, Гордіївку, Червоножовтневе, Обухів і 10-й Жовтень. Всі ці поселення знаходяться в межах існуючих заявлених кордонів російського наступу, але ISW ще не бачив візуального підтвердження того, що російські війська відбили якісь із цих поселень, за винятком частин Снагості та Червоножовтневого.

Російські військові блогери стверджують, що війська РФ продовжують наступати на південний схід від Коренево і на північний схід від Снагості (на південний захід від Коренево), хоча ISW не бачив візуального підтвердження цих заяв.

Українські війська продовжували контратакувати в районах, де російські війська почали контратаки, і розпочали додаткові атаки за межами виступу, досягнувши успіхів у Глушківському районі (на захід від Коренівського району). Геолокаційні кадри, опубліковані 12 вересня, показують, що українська піхота просунулась через кордон і в південно-західну частину Тьоткіно (приблизно за 40 км на південний захід від нинішнього українського виступу в Курській області). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 12 вересня, показують, як українська бронетехніка та піхота оминають російські протитанкові загородження «Зуби дракона» на російсько-українському кордоні на південний захід від Нового Шляху (на південний захід від Глушкова) без спротиву, що українські сили просунулися у цьому районі і що російські сили не готові використовувати перешкоди для відбиття українських атак через кордон.

Російські джерела стверджують, що українські сили продовжують наступ у районі Нового Шляху, Ведмежого (на південний схід від Глушково), Снагості, Ольговки (на схід від Коренево) та Фанасіївки (на південний схід від Суджі).

Контратака РФ

У вівторок, 10 вересня, війська РФ почали проводити контратаки у Курській області.

Контрнаступальні дії РФ у Курській області відбуваються за українським планом, заявив президент Володимир Зеленський.

ISW пише, що залишається незрозумілим, чи достатньо у росіян військ, необхідних для витіснення ЗСУ з Курської області або захисту від нових контратак української армії.

Міністерство оборони США підтвердило інформацію про спроби армії РФ провести контрнаступальні дії в Курській області. У Пентагоні назвали масштаби цих дій "незначними".

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