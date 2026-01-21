Українські десантники ліквідували дрон "Форпост" за 7,5 млн доларів (відео)

Українські десантники ліквідували російський розвідувальний дрон вартістю 7,5 млн доларів у небі над Сумською областю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Десантно-штурмових військ ЗСУ.
"Днями десантники виявили ворожий безпілотник "Форпост", що в небі вів розвідку позицій Сил оборони України. Ворожа "пташка" одразу ж була знищена", - йдеться у повідомленні ДШВ ЗСУ.
Зазначається, що збитий розвідувальний БпЛА типу "Форпост" є вже другим на рахунку зенітників 80-ї бригади. Перший борт Галицьким десантникам вдалося збити теж на Сумщині, влітку 2025 року.
Російський розвідувально-ударний безпілотний літальний апарат "Форпост" є ліцензованим варіантом ізраїльського БпЛА IAI Searcher Mk II, створеного компанією Israel Aerospace Industries.
У 2010 році Росія підписала контракт на суму 300 млн доларів, який передбачав складання безпілотників з ізраїльських комплектуючих на базі Казанського вертолітного заводу.
Починаючи з 2012 року, Уральський завод цивільної авіації розгорнув виробництво частково локалізованих комплексів під назвою "Форпост", до складу яких входили сам безпілотник та наземний пункт керування.
Безпілотник обладнаний електрооптичною та тепловізійною апаратурою, що забезпечує його застосування як удень, так і вночі. Максимальна дальність польоту сягає 250 км за умови використання спрямованої антени, а тривалість перебування в повітрі – до 18 годин.
У 2019 році була представлена оновлена модифікація "Форпост-Р", оснащена російським двигуном АПД-85. При цьому злітна маса апарата зросла до 500 кг, а гранична висота польоту зменшилася до 5 км. "Форпост" може застосовувати малогабаритні авіаційні боєприпаси, зокрема КАБ-20, наведення яких здійснюється за допомогою лазерного підсвічування цілі.
Нагадаємо, що останнім часом Сили безпілотних систем ЗСУ уразили низку об'єктів російських окупантів на тимчасово окупованих українських територіях. Серед іншого знищено командний пункт та місце дислокації спецпризначенців ГРУ РФ.
Окрім того, нещодавно оператори СБС уразили низку об'єктів ППО, склад зберігання дронів та інші об’єкти росіян на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, тоді була ліквідована ще одна РЛС "Небо".