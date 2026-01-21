Украинские десантники ликвидировали дрон "Форпост" за 7,5 млн долларов (видео)

"На днях десантники обнаружили вражеский беспилотник "Форпост", который в небе вел разведку позиций Сил обороны Украины. Вражеская "птичка" сразу же была уничтожена", - говорится в сообщении ДШВ ВСУ.

Отмечается, что сбитый разведывательный БпЛА типа "Форпост" является уже вторым на счету зенитчиков 80-й бригады. Первый борт Галицким десантникам удалось сбить тоже на Сумщине, летом 2025 года.

Что известно о дроне "Форпост"

Российский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Форпост" является лицензированным вариантом израильского БпЛА IAI Searcher Mk II, созданного компанией Israel Aerospace Industries.

В 2010 году Россия подписала контракт на сумму 300 млн долларов, который предусматривал сборку беспилотников из израильских комплектующих на базе Казанского вертолетного завода.

Начиная с 2012 года, Уральский завод гражданской авиации развернул производство частично локализованных комплексов под названием "Форпост", в состав которых входили сам беспилотник и наземный пункт управления.

Беспилотник оборудован электрооптической и тепловизионной аппаратурой, что обеспечивает его применение как днем, так и ночью. Максимальная дальность полета достигает 250 км при условии использования направленной антенны, а продолжительность пребывания в воздухе - до 18 часов.

В 2019 году была представлена обновленная модификация "Форпост-Р", оснащенная российским двигателем АПД-85. При этом взлетная масса аппарата выросла до 500 кг, а предельная высота полета уменьшилась до 5 км. "Форпост" может применять малогабаритные авиационные боеприпасы, в частности КАБ-20, наведение которых осуществляется с помощью лазерной подсветки цели.