Українські десантники ліквідували дрон "Форпост" за 7,5 млн доларів (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Днями десантники виявили ворожий безпілотник "Форпост", що в небі вів розвідку позицій Сил оборони України. Ворожа "пташка" одразу ж була знищена", - йдеться у повідомленні ДШВ ЗСУ.

Зазначається, що збитий розвідувальний БпЛА типу "Форпост" є вже другим на рахунку зенітників 80-ї бригади. Перший борт Галицьким десантникам вдалося збити теж на Сумщині, влітку 2025 року.

Що відомо про дрон "Форпост"

Російський розвідувально-ударний безпілотний літальний апарат "Форпост" є ліцензованим варіантом ізраїльського БпЛА IAI Searcher Mk II, створеного компанією Israel Aerospace Industries.

У 2010 році Росія підписала контракт на суму 300 млн доларів, який передбачав складання безпілотників з ізраїльських комплектуючих на базі Казанського вертолітного заводу.

Починаючи з 2012 року, Уральський завод цивільної авіації розгорнув виробництво частково локалізованих комплексів під назвою "Форпост", до складу яких входили сам безпілотник та наземний пункт керування.

Безпілотник обладнаний електрооптичною та тепловізійною апаратурою, що забезпечує його застосування як удень, так і вночі. Максимальна дальність польоту сягає 250 км за умови використання спрямованої антени, а тривалість перебування в повітрі – до 18 годин.

У 2019 році була представлена оновлена модифікація "Форпост-Р", оснащена російським двигуном АПД-85. При цьому злітна маса апарата зросла до 500 кг, а гранична висота польоту зменшилася до 5 км. "Форпост" може застосовувати малогабаритні авіаційні боєприпаси, зокрема КАБ-20, наведення яких здійснюється за допомогою лазерного підсвічування цілі.