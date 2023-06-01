ua ru
Чт, 01 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські біженці зможуть залишитися в Ізраїлі до кінця війни, – посол

Новость на русском →
Україна, Ізраїль, Четвер 01 червня 2023 13:35
Українські біженці зможуть залишитися в Ізраїлі до кінця війни, – посол Фото: Українські біженці в Ізраїлі (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Зараз в Ізраїлі не спостерігається масових приїздів нових біженців з України. А ті, які вже приїхали в країну, зможуть залишитися в Ізраїлі до кінця війни повністю легально. Крім того, зараз багато біженців вже повертаються додому як з Європи, так і з Ізраїлю.

Про це у інтерв'ю РБК-Україна розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

На цю мить в Ізраїлі немає масового прийому нових біженців: йдеться хіба що про одиниці людей, сказав посол.

"Відбувається, як мені відомо, навпаки: люди повертаються в Україну з Ізраїлю. Так, на початку війни була велика хвиля біженців: Ізраїль прийняв близько 15 тисяч людей. Вони досі усі знаходяться в Ізраїлі на повністю легальних умовах. І доки триває війна, вони зможуть перебувати в Ізраїлі без жодних перешкод", – сказав він.

Одночасно з цим Ізраїль продовжує приймати репатріантів: ця програма не припиняється. За цією програмою з України в Ізраїль можуть приїхати євреї та члени їхніх сімей.

"Вони приїжджають до Ізраїлю згідно із законом про повернення. Така можливість існує завжди. З початком війни Ізраїль прийняв кілька тисяч репатріантів. Зараз, знову ж таки, такої великої хвилі тих, хто приїжджає, немає", – додав дипломат.

За його словами, в гостру фазу повномасштабного вторгнення у лютому-березні 2022 року, коли з України масово їхали біженці в різні країни, Ізраїль прийняв найбільший потік біженців.

"Але наскільки я знаю, в Європі зараз ситуація зворотна: більше людей повертаються додому, ніж виїжджають з України. І добре, що це так. Те саме стосується Ізраїлю. Сьогодні більше людей повертається з Ізраїлю до України", – зауважив Міхаель Бродський.

Нагадаємо, раніше посол Ізраїлю розповів про реабілітацію військових під час війни і про те, яку модель варто запровадити в Україні.

Також Міхаель Бродський сказав, що Ізраїль і надалі допомагатиме Україні з реабілітацією військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль выезд за границу
NEWS
Світло подорожчало. Яким буде тариф на електроенергію та як зростуть платіжки
Світло подорожчало. Яким буде тариф на електроенергію та як зростуть платіжки
DAILY
Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють