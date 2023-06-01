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Украинские беженцы смогут остаться в Израиле до конца войны, – посол

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Украина, Израиль, Четверг 01 июня 2023 13:35
Украинские беженцы смогут остаться в Израиле до конца войны, – посол Фото: Украинские беженцы в Израиле (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

В настоящее время в Израиле не наблюдается массовых приездов новых беженцев из Украины. А те, кто уже приехал в страну, смогут остаться в Израиле до конца войны полностью легально. Кроме того, сейчас многие беженцы уже возвращаются домой как из Европы, так и из Израиля.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

На данный момент в Израиле нет массового приема новых беженцев: разве что речь идет о единицах людей, сказал посол.

"Происходит, как мне известно, наоборот: люди возвращаются в Украину из Израиля. Да, в начале войны была большая волна беженцев: Израиль принял около 15 тысяч человек. Они все еще находятся в Израиле на полностью легальных условиях. И пока продолжается война, они смогут находиться в Израиле без всяких препятствий", – сказал он.

В то же время Израиль продолжает принимать репатриантов: эта программа не прекращается. По этой программе из Украины в Израиль могут приехать евреи и члены их семей.

"Они приезжают в Израиль по закону о возвращении. Такая возможность существует всегда. С началом войны Израиль принял несколько тысяч репатриантов. Сейчас, опять же, такой большой волны приезжающих нет", – добавил дипломат.

По его словам, в острую фазу полномасштабного вторжения в феврале-марте 2022 года, когда из Украины массово ехали беженцы в разные страны, Израиль принял самый большой поток беженцев.

"Но насколько я знаю, в Европе сейчас ситуация обратная: больше людей возвращаются домой, чем выезжают из Украины. И хорошо, что это так. То же касается Израиля. Сегодня больше людей возвращается из Израиля в Украину", – заметил Михаэль Бродский.

Напомним, ранее посол Израиля рассказал о реабилитации военных во время войны и о том, какую модель следует внедрить в Украине.

Также Михаэль Бродский сказал, что Израиль и дальше будет помогать Украине с реабилитацией военных.

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