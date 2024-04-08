Українські біженці виїжджають із п'яти країн ЄС: дані Євростату

Нагадаємо, ми писали, чому українські біженці неохоче їдуть до Франції. У лютому там залишалося близько 64 тисячі людей із тимчасовим захистом.

Також ми розповідали, чому українські біженці повертаються з-за кордону. Серед основних чинників – емоційні.

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