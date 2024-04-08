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Украинские беженцы выезжают из пяти стран ЕС: данные Евростата

Фото: Возвращение украинских беженцев из-за границы (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В странах ЕС находятся 4,2 млн украинцев, которые пользуются временной защитой. Число людей с таким статусом снижается.

Куда украинцы продолжают массово ехать и из каких стран беженцы выезжают, РБК-Украина сообщает со ссылкой на данные Евростата.

По последним данным Евростата, по состоянию на 29 февраля 2024 года в странах ЕС статус временной защиты имели 4 234 595 человек из Украины. К концу января статистика насчитывала 4 303 115 беженцев из Украины.

Больше всего украинских беженцев на 29 февраля принимали такие страны:

  • Германия (1 286 580 человек; 30,4% от общего количества в ЕС);
  • Польша (957 200; 22,6%);
  • Чехия (385 075; 9,1%).

Больше всего людей за месяц прибыли в такие страны:

  • Германию (+16430; +1,3%);
  • Польшу (+5640; +0,6%);
  • Чехию (+3885; + 1,0%).

В тоже время в феврале стало меньше украинцев со временной защитой в пяти странах ЕС:

  • Австрии (-1420 человек; -1,7%);
  • Франции (-685; -1,1%);
  • Эстонии (-550; -1,5%);
  • Нидерландах (-120; - 0,1%);
  • Мальте (-20; -1,0%).

Среди людей со временной защитой в ЕС более 98% составляют граждане Украины. Взрослые женщины составляют 46% получателей временной защиты в ЕС. Дети – 33,9%, а взрослые мужчины – 21,2%.

Напомним, мы писали, почему украинские беженцы неохотно едут во Францию. В феврале там оставалось около 64 тысяч человек со временной защитой.

Также мы рассказывали, почему украинские беженцы возвращаются из-за границы. Среди основных факторов – эмоциональные.

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