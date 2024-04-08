Украинские беженцы выезжают из пяти стран ЕС: данные Евростата

По последним данным Евростата, по состоянию на 29 февраля 2024 года в странах ЕС статус временной защиты имели 4 234 595 человек из Украины. К концу января статистика насчитывала 4 303 115 беженцев из Украины.

Больше всего украинских беженцев на 29 февраля принимали такие страны:

Германия (1 286 580 человек; 30,4% от общего количества в ЕС);

Польша (957 200; 22,6%);

Чехия (385 075; 9,1%).

Больше всего людей за месяц прибыли в такие страны:

Германию (+16430; +1,3%);

Польшу (+5640; +0,6%);

Чехию (+3885; + 1,0%).

В тоже время в феврале стало меньше украинцев со временной защитой в пяти странах ЕС:

Австрии (-1420 человек; -1,7%);

Франции (-685; -1,1%);

Эстонии (-550; -1,5%);

Нидерландах (-120; - 0,1%);

Мальте (-20; -1,0%).

Среди людей со временной защитой в ЕС более 98% составляют граждане Украины. Взрослые женщины составляют 46% получателей временной защиты в ЕС. Дети – 33,9%, а взрослые мужчины – 21,2%.