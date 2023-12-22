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Українські біженці повинні повернуться додому після завершення війни, - міністр Данії

П'ятниця 22 грудня 2023 18:23
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Українські біженці повинні повернуться додому після завершення війни, - міністр Данії Фото: Кааре Дібвад, міністр імміграції та інтеграції Данії  (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Українські біженці, які проживають сьогодні Данії, повинні будуть повернутись до України після завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра імміграції та інтеграції Данії Кааре Дібвада, якого цитує місцеве видання Berlingske.

Як відзначив міністр, Данія розглядає перебування українських біженців в країні, як тимчасове, попри те, що українці "культурно ближчі до нас, ніж люди з Близького Сходу".

Зокрема Кааре Дібвад зауважив, що українська сторона наголошувала на бажані повернути додому всіх, хто виїхав через повномасштабне вторгнення російських терористів, у зв'язку з чим Копенгаген "повинен поважати це".

Українські біженці в Данії

Станом на 1 грудня, в Данії зареєстровано більше 30 278 українців. Зокрема в країні до березня 2025 року діє спеціальний закон, який гарантує українцям дозвіл на проживання та доступ до ринку праці поза загальними правилами надання притулку.

Призов українці з-за кордону

Цитуючи міністра оборони України Рустема Умєрова, німецькі видання WELT та Bild заявили, що Міноборони буцімто планує призвати на військову службу з-за кордону українців. Зазначалось, що йдеться саме про запрошення, однак тих хто не виконає вимогу - очікують санкції, які наразі обговорюються.

Пізніше в Міноборони уточнили заяву міністра та зазначили, що на порядку денному немає обговорення призову чоловіків з-за кордону.

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