Українські біженці у Німеччині: які проблеми виникнуть через прострочений паспорт

Земля Гессен не видаватиме альтернативних документів українцям

У кінці липня у міністерстві внутрішніх справ федеральної землі Гессен повідомили, що не видаватимуть українським чоловікам призовного віку проїзний документ для поїздок за кордон, який замінює закордонний паспорт за його відсутності.

Влада аргументувала таке рішення тим, що українські чоловіки мають можливість поїхати до України для отримання паспорта та проходження військової служби.

Раніше різні офіційні особи у Німеччині говорили, що видача "замінників" закордонних паспортів українським громадянам навряд чи стане загальною практикою.

Підхід чиновників землі Гессен знайшов відгук у Бундестазі. Політики не схвалюють, що частина українських чоловіків ухиляються від обов'язку боронити свою країну.

Які підстави для видачі замінника паспорта у Німмеччині

Німецьке міграційне законодавство передбачає, що замінник закордонного паспорта громадянину іншої країни може бути виданий лише за умови, що він не може отримати документ у власної країни за виконання допустимих умов, пояснили DW у федеральному міністерстві внутрішніх справ Німеччини.

Серед допустимих умов отримання паспорта від органів власної країни у законодавстві прямо вказано "проходження військової служби" та виконання "інших допустимих громадянських обов'язків".

Водночас є поправка: умови проходження військової служби іноземцем у своїй країні також повинні бути допустимими.

Справи іноземців належать до компетенції федеральних земель. У федеральному МВС вже обговорювали питання документів для українських чоловіків мобілізаційного віку із земельної владою.

Фото: Українські біженці у Німеччині (gettyimages.com)

Тим часом у міністерствах кількох німецьких земель зазначили, що у кожному конкретному випадку потрібно перевіряти, чи можна видати чоловіку замінник паспорта. Але чи видають такі документи, відомства не повідомили.

На що впливає прострочений паспорт для біженців у Німеччині

У МВС Німеччини зазначили, що прострочений закордонний паспорт не впливає на тимчасовий захист на підставі параграфа 24 міграційного закону, бо гарантований захисний статус не втрачається через це.

Поки що тимчасовий захист для українських біженців у Німеччині чинний до 4 березня 2025 року. За рішенням ЄС його мають продовжити ще на рік.

У німецькій організації ProAsyl, яка захищає права біженців розповіли, що останніми днями українські чоловіки вже зверталися до організацій допомоги біженцям в Німеччині з таким питанням.

Українцям пояснюють: відсутність дійсного паспорта не загрожує їм втратою права проживати, працювати і подорожувати Німеччиною, якщо вони вже мають тимчасовий гуманітарний захист.

Проте для поїздок за межі Німеччини дійсний паспорт їм потрібен. Тож із простроченим документом подорожувати за межі країни чоловіки мобілізаційного віку не зможуть.

Зазначається, що також можуть виникнути проблеми у випадках, коли вони вирішать зареєструвати шлюб у Німеччині.

У ProAsyl радять чоловікам, яким потрібен документ і які не готові повертатися до України для отримання закордонного паспорта, все одно простити в німецьких органів влади про замінник документу. Якщо отримають відмову, намагатися добитися цього правовим шляхом.