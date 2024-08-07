Украинские беженцы в Германии: какие проблемы возникнут из-за просроченного паспорта

Земля Гессен не будет выдавать альтернативные документы украинцам

В конце июля в министерстве внутренних дел федеральной земли Гессен сообщили, что не будут выдавать украинским мужчинам призывного возраста проездной документ для поездок за границу, заменяющий загранпаспорт при его отсутствии.

Власти аргументировали такое решение тем, что у украинских мужчин есть возможность поехать в Украину для получения паспорта и прохождения военной службы.

Ранее разные официальные лица в Германии говорили, что выдача "заменителей" загранпаспортов украинским гражданам вряд ли станет общей практикой.

Подход чиновников земли Гессен нашел отклик в Бундестаге. Политики не одобряют, что часть украинских мужчин уклоняются от обязанности защищать свою страну.

Какие основания для выдачи заменителя паспорта в Германии

Немецкое миграционное законодательство предусматривает, что заменитель загранпаспорта гражданину другой страны может быть выдан только при условии, что он не может получить документ у собственной страны при выполнении допустимых условий, пояснили DW в министерстве внутренних дел Германии.

Среди допустимых условий получения паспорта от органов собственной страны в законодательстве прямо указано прохождение военной службы и выполнение других допустимых гражданских обязанностей.

В то же время, есть поправка: условия прохождения военной службы иностранцем в своей стране также должны быть допустимыми.

Дела иностранцев относятся к компетенции федеральных земель. В федеральном МВД уже обсуждали вопросы документов для украинских мужчин мобилизационного возраста с земельными властями.

Фото: Украинские беженцы в Германии (gettyimages.com)

Между тем, в министерствах нескольких немецких земель отметили, что в каждом конкретном случае нужно проверять, можно ли выдать мужчине заменитель паспорта. Но выдают ли такие документы, ведомства не сообщили.

На что влияет просроченный паспорт для беженцев в Германии

В МВД Германии отметили, что просроченный загранпаспорт не влияет на временную защиту на основании параграфа 24 миграционного закона, поскольку гарантированный защитный статус не теряется из-за этого.

Пока временная защита для украинских беженцев в Германии действует до 4 марта 2025 года. По решению ЕС его должны продлить еще на год.

В немецкой организации ProAsyl, которая защищает права беженцев, рассказали, что в последние дни украинские мужчины уже обращались в организации помощи беженцам в Германии с таким вопросом.

Украинцам объясняют: отсутствие действительного паспорта не грозит им потерей права проживать, работать и путешествовать по Германии, если они уже имеют временную гуманитарную защиту.

Однако для поездок за пределы Германии действительный паспорт им нужен. Так что с просроченным документом путешествовать за пределы страны мужчины мобилизационного возраста не смогут.

Также могут возникнуть проблемы в случаях, когда они решат зарегистрировать брак в Германии.

В ProAsyl советуют мужчинам, которым нужен документ и они не готовы возвращаться в Украину для получения загранпаспорта, все равно простить у немецких органов власти о заменителе документа. Если получат отказ, пытаться добиться этого правовым путем.