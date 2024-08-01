В одному з регіонів Німеччини не видаватимуть документи чоловікам з України

У німецькій федеральній землі Гессен українським чоловікам призовного віку не будуть видавати документ для поїздок за кордон. Він замінює закордонний паспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Міністерство праці та соціальних справ Гессену надало відповідну відповідь 31 липня на запит депутатської фракції правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".

"Відомства у справах іноземців Гессену, як правило, не видаватимуть українським чоловікам мобілізаційного віку німецькі посвідчення, що замінюють документи для поїздок за кордон. Вони здатні поїхати в Україну для отримання паспорта та проходження військової служби", - зазначають у міністерстві.

У Гессені проживає близько 20 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 60 років. У міністерстві також додали, що заохочування чоловіків до повернення в Україну та участі у захисті від російської агресії є "зрозумілими інтересами України".

Варто додати, що німецькі проїзні документи можуть замінювати закордонні паспорти і видаються іноземцям в особливих випадках. Їх видають особам, які можуть довести, що не можуть отримати паспорт або не мають його. Кожне подібне рішення ухвалюється індивідуально.