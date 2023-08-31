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Українські біженці можуть отримати нову грошову виплату: кого це стосується та терміни

Фото: українські біженці можуть отримати нову грошову виплату: кого це стосується та терміни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українці, які планують повернутись додому з закордону можуть отримати фінансову допомогу у розмірі 18 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу громадської організації "Інша освіта".

Йдеться про біженців, які покинули Україну внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації й тепер планують повернутися додому. Зокрема йдеться саме про тих громадян, які раніше працювали у громадському, освітньому та культурному секторах.

Хто зможе отримати виплату? 

Громадська організація планує підтримати 50 осіб. Програма передбачає фінансову підтримку у розмірі 18 тисяч гривень, які виплачуватимуть три місяці.

Фінансування розраховане на допомогу відновити освітянам чи культурним діячам свої проєкти в Україні. Зокрема організація надає додаткові 10 тисяч, завдяки яким українці зможуть організувати робочі простори, менторство чи навчання.

Програмою зможуть скористатися активісти, діячі культури та мистецтв, соціальні підприємці, які:
  • після 24 лютого 2022 року виїхали за кордон, але планують повернутися до України у наступні три місяці та шукають підтримки для того, щоб відновити свою професійну діяльність; 
  • після повномасштабного вторгнення виїхали з України, однак повернулись додому протягом останніх трьох місяців й планують відновити професійну діяльність.

Пріоритет надаватиметься українцям, які працюють за напрямками: 

  • культура та мистецтво;
  • неформальна освіта;
  • громадський активізм;
  • екологія та охорона навколишнього середовища;
  • незалежні медіа;
  • подолання наслідків війни у суспільстві;
  • соціальні інновації та соціальне підприємництво;
  • захист прав людини.

Як взяти участь у програмі 

Допомога надається у рамках стипендіальної програми Vidnova Fellowship Ukraine. Для участі необхідно заповнити форму до 29 вересня 2023 року. Після цього очікується на зв'язок з організаторами. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що школярі, які сьогодні навчаються в польських школах можуть отримати соціальні виплати, якщо їхня сім'я переживає складні часи.

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