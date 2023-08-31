Українські біженці можуть отримати нову грошову виплату: кого це стосується та терміни

Йдеться про біженців, які покинули Україну внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації й тепер планують повернутися додому. Зокрема йдеться саме про тих громадян, які раніше працювали у громадському, освітньому та культурному секторах.

Хто зможе отримати виплату?

Громадська організація планує підтримати 50 осіб. Програма передбачає фінансову підтримку у розмірі 18 тисяч гривень, які виплачуватимуть три місяці.

Фінансування розраховане на допомогу відновити освітянам чи культурним діячам свої проєкти в Україні. Зокрема організація надає додаткові 10 тисяч, завдяки яким українці зможуть організувати робочі простори, менторство чи навчання.

Програмою зможуть скористатися активісти, діячі культури та мистецтв, соціальні підприємці, які:

після 24 лютого 2022 року виїхали за кордон, але планують повернутися до України у наступні три місяці та шукають підтримки для того, щоб відновити свою професійну діяльність;

після повномасштабного вторгнення виїхали з України, однак повернулись додому протягом останніх трьох місяців й планують відновити професійну діяльність.

Пріоритет надаватиметься українцям, які працюють за напрямками:

к ультура та мистецтво;

неформальна освіта;

громадський активізм;

екологія та охорона навколишнього середовища;

незалежні медіа;

подолання наслідків війни у суспільстві;

соціальні інновації та соціальне підприємництво;

захист прав людини.

Як взяти участь у програмі

Допомога надається у рамках стипендіальної програми Vidnova Fellowship Ukraine. Для участі необхідно заповнити форму до 29 вересня 2023 року. Після цього очікується на зв'язок з організаторами.