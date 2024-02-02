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Українські біженці у Литві можуть отримати гроші на ведення бізнесу: деталі

Фото: Центр підтримки українців у Литві (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці у Литві можуть отримати гроші на ведення бізнесу. Вільнюське бюро Міжнародної організації міграції надасть до 3 євро на реалізацію підприємницьких ідей.

Також українцям нададуть менторську підтримку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на lrt.lt.

Українських біженців у Литві запрошують подати заявку на отримання коштів на ведення бізнесу, щоб почати або розширити індивідуальну діяльність та реалізувати свою підприємницьку ідею. Бізнес-субсидії надаватиме Вільнюське бюро Міжнародної організації міграції (МОМ Литва).  

"Ті, хто тривалий час перебувають у Литві, працюють і успішно беруть участь у житті литовського суспільства. Зрозуміло, що створити все спочатку непросто, тому ми запрошуємо вас подати заявки, отримати підтримку і створити для себе роботу", – звернувся керівник МОМ у Литві Ейтвідас Бінгяліс.

Заявки прийматимуть до середини лютого. Серед них оберуть 20 найкращих, на які виділять до 3 тис. євро. Переможці також отримають три індивідуальні менторські сесії.

"Наша мета – не тільки надати підтримку, але і знання, щоб люди, які хочуть створити робочі місця для себе і, можливо, для інших, мали достатньо інформації, могли відкривати компанії і реалізовувати свої плани", – зазначив він.

Із початку війни до Литви прибуло понад 83 тисячі українців. Посвідку на проживання мають близько 55 тисяч біженців із України. За даними МОМ Литви, у країні працюють 30 тисяч українських громадян.

У 2022 році українці сплатили понад 58 млн євро податків. За прогнозом МОМ Литви, 2023 року ця сума зросла.

Нагадаємо, ми писали, із якими проблемами стикаються українські біженці у Литві. Серед основних труднощів – доступ до мовних курсів та медичної допомоги.

Також ми розповідали, що у листопаді потік біженців до Литви зріс. У країні відзначають рекордний рівень працевлаштування українців.

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