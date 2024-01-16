Українські біженці в ЄС: куди люди їдуть найбільше та які країни залишають

Нагадаємо, ми писали, із якими проблемами стикаються українські біженці у Польщі. Люди мають проблеми із документами і пільгами, доступом до медицини та дискримінацією на роботі.

Також ми писали, які зміни чекають українських біженців у Німеччині цього року. Влада змінює умови працевлаштування, від чого залежатимуть виплати.

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