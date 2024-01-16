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Украинские беженцы в ЕС: куда люди едут больше всего и какие страны покидают

Фото: Украинские беженцы (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы продолжают ехать в Европу для получения временной защиты. Число бежавших от войны возросло в странах ЕС почти до 4,3 млн человек.

В какие страны украинские беженцы отправляются чаще всего и откуда уезжают, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на данные Евростата.

Количество украинцев со временной защитой в странах ЕС выросло за месяц еще более чем на 36 тысяч человек. По последним данным, Европейский Союз предоставляет убежище 4 274 630 людям из Украины.

Больше всего украинских беженцев на 30 ноября принимали:

  • Германия (1 235 960 человек – 28,9% от общего количества в ЕС);
  • Польша (955 110; 22,3%);
  • Чехия (369 330; 8,6%).

В то же время больше всего людей за месяц прибыли в такие страны:

  • Германия (+20 595; +1,7%);
  • Чехия (+4880; +1,3%);
  • Норвегия (+4180; +6,9%).

Если в октябре приток украинских беженцев наблюдался во всех странах ЕС, уже в ноябре люди начали уезжать из:

  • Польши (-5510 человек);
  • Италии (-160 человек);
  • Франции (-125 человек);
  • Люксембурге (-15 человек).

В целом среди людей с временной защитой в ЕС более 98% составляют граждане Украины. Взрослые женщины – почти половина беженцев (46,3%), дети – 33,3%, а мужчины – 20,4%. 

Напомним, мы писали, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Польше. Люди испытывают проблемы с документами и льготами, доступом к медицине и дискриминацией на работе.

Также мы писали, какие перемены ждут украинских беженцев в Германии в этом году. Власти изменяют условия трудоустройства, от чего будут зависеть выплаты.

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