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Українські бійці знищили ворожий танк із "Джавеліна" (відео)

Ілюстративне фото: український військовий (armyinform.com.ua)
Автор: Наталія Кава

Бійці 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха за допомогою "Джавеліна" знищили ворожий танк.

Про це повідомляє, РБК-Україна, посилаючись на Генеральний штаб ЗСУ.

На опублікованому відео показано, як українські бійці влучають у ворожий танк. Той відразу ж вибухає, однак продовжує свій рух. Далі видно, що танк повністю палає.

"Відео від служби зв'язків з громадськістю 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха", - підписано відео.

Ситуація на фронті

Українські захисники відбили 27 атак ворога на Новопавлівському напрямку. На Авдіївському напрямі ЗСУ відбили 14 атак. Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

За даними Інституту вивчення війни, росіяни наступають в районі Івановського і знаходяться в межах 500 метрів від межі міста Часів Яр (на захід від Бахмута). Також вони нещодавно просунулися в межах Бердичів (на північний захід від Авдіївки) та в Орлівці (на захід від Авдіївки).

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