Бої за Донеччину

На Донеччині відбулася важлива операція українських сил, у ході якої штурмова колона російських військ, що намагалася прорвати оборону Збройних Сил України, була повністю знищена. Спеціальний підрозділ українських військових завдав точного удару по ворожих силах, ліквідувавши всю колону та особовий склад окупантів.

За словами військових, російські окупанти наближалися до оборонних укріплень українських військ, намагаючись просунутися вглиб оборони. Однак бійці ЗСУ, використовуючи міномети, влучними пострілами зупинили наступ противника.

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