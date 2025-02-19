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Украинские бойцы уничтожили склад вражеских боеприпасов в Донецкой области

Фото: ВСУ нанесли мощный удар по складу боеприпасов (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Украинские бойцы нанесли точный удар по складу боеприпасов российских войск в Донецкой области. Это стало частью операции ВСУ на восточном фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

В результате операции Вооруженных Сил Украины в Донецкой области, российские оккупанты понесли серьезные потери, в частности уничтожено пушку, автомобиль и склад боеприпасов. Это стало результатом высокоточных ударов, нанесенных украинскими силами на передовой.

В частности, удар был корректирован благодаря работе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Vector", который входит в состав подразделения "Аэронавты" 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Корректировка осуществлялась с использованием БПЛА, что позволило точно определить координаты цели и нанести высокоточный артиллерийский удар по складу боеприпасов и технике противника.

 

Бои за Донецкую область

В Донецкой области состоялась важная операция украинских сил, в ходе которой штурмовая колонна российских войск, которая пыталась прорвать оборону Вооруженных Сил Украины, была полностью уничтожена. Специальное подразделение украинских военных нанесло точный удар по вражеским силам, ликвидировав всю колонну и личный состав оккупантов.

По словам военных, российские оккупанты приближались к оборонительным укреплениям украинских войск, пытаясь продвинуться вглубь обороны. Однако бойцы ВСУ, используя минометы, точными выстрелами остановили наступление противника.

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