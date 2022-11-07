Українські бійці знищили ще один дрон-камікадзе зі стрілецької зброї

Українські військові за допомогою стрілецької зброї знищили черговий іранський дрон-камікадзе "Shahed-136", який росіяни застосовують у війні проти України під назвою "Герань-2".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook 28-ї бригади імені Лицарів Зимового походу.
Фото: український військовий із збитим дроном "Шахедом" (facebook.com/28brigade)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаєві створили спеціальні екіпажі, які успішно полюють і збивають іранські дрони-камікадзе.
Також ми писали, що сьогодні вранці українці збили російський Су-25.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.