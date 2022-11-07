UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські бійці знищили ще один дрон-камікадзе зі стрілецької зброї

Фото: українські бійці знищили ще один дрон-камікадзе зі стрілецької зброї (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові за допомогою стрілецької зброї знищили черговий іранський дрон-камікадзе "Shahed-136", який росіяни застосовують у війні проти України під назвою "Герань-2".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook 28-ї бригади імені Лицарів Зимового походу.

Фото: український військовий із збитим дроном "Шахедом" (facebook.com/28brigade)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаєві створили спеціальні екіпажі, які успішно полюють і збивають іранські дрони-камікадзе.

Також ми писали, що сьогодні вранці українці збили російський Су-25.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрониатака дронівВійна в Україні