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Украинские бойцы уничтожили еще один дрон-камикадзе из стрелкового оружия

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Понедельник 07 ноября 2022 13:28
Украинские бойцы уничтожили еще один дрон-камикадзе из стрелкового оружия Фото: украинские бойцы уничтожили еще один дрон-камикадзе из стрелкового оружия (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные с помощью стрелкового оружия уничтожили очередной иранский дрон-камикадзе "Shahed-136", который россияне применяют в войне против Украины под названием "Герань-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего похода.

"Мобильное подразделение Курта 28-й омбр, недавно уничтожившее Shahed Герань-1, на этот раз приземлили и Герань-2. Воины еще раз вывели БПЛА из строя стрелковым оружием, после чего он сдетонировал в воздухе", - говорится в сообщении.

Украинские бойцы уничтожили еще один дрон-камикадзе из стрелкового оружия

Фото: украинский военный с уничтоженным дроном "Шахедом" (facebook.com/28brigade)

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве создали специальные экипажи, успешно охотящиеся и сбивающие иранские дроны-камикадзе.

Также мы писали, что сегодня утром украинские военные сбили российский Су-25.

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