Украинские бойцы уничтожили еще один дрон-камикадзе из стрелкового оружия
Украинские военные с помощью стрелкового оружия уничтожили очередной иранский дрон-камикадзе "Shahed-136", который россияне применяют в войне против Украины под названием "Герань-2".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего похода.
"Мобильное подразделение Курта 28-й омбр, недавно уничтожившее Shahed Герань-1, на этот раз приземлили и Герань-2. Воины еще раз вывели БПЛА из строя стрелковым оружием, после чего он сдетонировал в воздухе", - говорится в сообщении.
Фото: украинский военный с уничтоженным дроном "Шахедом" (facebook.com/28brigade)
Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве создали специальные экипажи, успешно охотящиеся и сбивающие иранские дроны-камикадзе.
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