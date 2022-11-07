Фото: украинские бойцы уничтожили еще один дрон-камикадзе из стрелкового оружия (Getty Images)

Украинские военные с помощью стрелкового оружия уничтожили очередной иранский дрон-камикадзе "Shahed-136", который россияне применяют в войне против Украины под названием "Герань-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего похода.