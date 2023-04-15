Украинские бойцы уничтожили еще около 500 окупантов: Генштаб обновил потери РФ

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали еще 460 оккупантов. В общей сложности потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения составили более 181 550 военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери российской армии по состоянию на 15.04.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 181 550 (+460) человек ликвидировано,

танков - 3653 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 7073 (+4) ед,

артиллерийских систем - 2785 (+1) ед,

РСЗО - 535 (+0) ед,

средства ПВО - 283 (+0) ед,

самолетов - 307 (+0) ед,

вертолетов - 293 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+0),

крылатые ракеты - 911 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5646 (+6) ед,

специальная техника - 324 (+3).

Напомним, за сутки украинские военные отразили 56 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Добавим, что Силы обороны регулярно обстреливают тыловые районы врага, готовясь к контрнаступательным операциям.

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