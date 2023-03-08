ua ru
Ср, 08 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські бійці збили понад 70 російських військових літаків, - американський генерал

Новость на русском →
Середа 08 березня 2023 12:24
Українські бійці збили понад 70 російських військових літаків, - американський генерал Ілюстративне фото: українські бійці збили понад 70 російських військових літаків (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники знищили понад 70 російських військових літаків у ході загарбницької війни, яку розв'язала Росія проти нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача військово-повітряних сил США в Європі та Африці генерала Джеймса Хеккера, яку цитує "Голос Америки".

Генерал також вважає, що Україна втратила менш як шістдесят літаків.

За його словами, порівняно невисокі втрати України та РФ можна пояснити ефективністю інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, яку організували обидві сторони. Що, своєю чергою, не дозволяє масштабно застосовувати авіацію.

Хеккер зазначив, що через ефективність засобів ППО значна частина авіації "виявилася марною". Зокрема це створює значні труднощі для повітряного прикриття контрнаступальних операцій, які планують українські війська.

При цьому зазначимо, що за даними українського Генштабу, з початку повномасштабної війни наші захисники збили 303 літаки та 289 вертольотів російських окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України Сполучені Штати Америки
NEWS
Чотири танки та 700 окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
Чотири танки та 700 окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
DAILY
Алекс Віндман: У найближчі рік-два Росія не зможе переламати війну на свою користь
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Алекс Віндман: У найближчі рік-два Росія не зможе переламати війну на свою користь