UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські бійці захопили позицію ворога біля Бахмута (відео)

Фото: українські бійці захопили позицію ворога біля Бахмута (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські прикордонники захопили позиції російських окупантів біля Бахмуту (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Один із прикордонних підрозділів просунувся вперед і зайняв позицію окупантів. Вогневу підтримку контратаки забезпечили прикордонні бойові групи мінометників, які активно використовують важке озброєння для оборони. Під впливом щільного вогню окупанти кинули свій рубіж і зникли", - йдеться у повідомленні.

Українські сили вже зачистили місцевість та зміцнилися на ній.

Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, українська оборона Бахмута є стратегічно обґрунтованою операцією, незважаючи на втрати. ЗСУ не використали всіх можливостей через уповільнення постачання зброї з боку західних партнерів.

Раніше з'явилисясупутникові знімки, на яких видно, як ворог обстрілює Бахмут та прилеглі території з артилерії. Околиці міста усіяні воронками від артилерійських снарядів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніДонецька областьБахмутВСУГосударственная пограничная служба