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Украинские бойцы захватили позицию врага возле Бахмута (видео)

Фото: украинские бойцы захватили позицию врага возле Бахмута (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские пограничники захватили позиции российских оккупантов возле Бахмута (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Одно из пограничных подразделений продвинулось вперед и заняло позицию оккупантов. Огневую поддержку контратаки обеспечили пограничные боевые группы минометчиков, активно использующие тяжелое вооружение для обороны. Под влиянием плотного огня оккупанты бросили свой рубеж и скрылись", - говорится в сообщении.

Украинские силы уже зачистили местность и укрепились на ней.

Напомним, по данным аналитиков ISW, украинская оборона Бахмута является стратегически обоснованной операцией, несмотря на потери. ВСУ не использовали все возможности из-за замедления поставок оружия со стороны западных партнеров.

Ранее появились спутниковые снимки, на которых видно, как враг обстреливает Бахмут и прилегающие территории из артиллерии. Окрестности города усеяны воронками от артиллерийских снарядов.

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Война в УкраинеДонецкая областьБахмутВСУГосударственная пограничная служба