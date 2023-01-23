Украинские бойцы захватили позицию врага возле Бахмута (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

"Одно из пограничных подразделений продвинулось вперед и заняло позицию оккупантов. Огневую поддержку контратаки обеспечили пограничные боевые группы минометчиков, активно использующие тяжелое вооружение для обороны. Под влиянием плотного огня оккупанты бросили свой рубеж и скрылись", - говорится в сообщении.

Украинские силы уже зачистили местность и укрепились на ней.